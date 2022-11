La anécdota de Ricardo Arjona del día que casi pierde su trabajo como maestro

Ricardo Arjona contó un íntimo momento acerca de sus días como maestro en Guatemala, revelando que casi lo despiden por educar de manera diferente a sus alumnos.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona expresó así su emoción por regresar a Guatemala

El guatemalteco recordó en sus historias de Instagram una sesión de autor de su cuenta de Youtube donde hizo esta revelación a sus seguidores.

El famoso contó que una vez le llamaron la atención por no llevar a los niños de su clase a una actividad cívica que se celebraba una vez por semana en la institución educativa donde laboraba.

"Me acuerdo que en mi época de maestro alguna vez intentaron echarme de la escuela donde yo trabajaba porque mis alumnos... (yo tenía 18 años cuando comencé a dar clases en la escuela primaria), mis alumnos eran los únicos en esa escuela y muy probablemente en la mayoría de escuelas de Guatemala, que no salían los lunes cívicos a cantar el Himno Nacional, tenía una razón de mucho peso, porque para mi era un símbolo de un patriotismo barato, el hecho de que un grupo de muchachos salgan por obligación a cantar todos los lunes en un acto", dijo.

"Cuando llegó el representante del Ministerio de Educación, por supuesto fue un enrome problema, todo en contra mío, le hice saber que mis alumnos iban a salir a cantar el himno nacional pero cuando estuviesen lo suficientemente preparados como para entenderlo, las canciones se deben sentir, si no, era como poner un grupo de 45 loros a cantar una canción que habían aprendido a base de repetición, él por supuesto me contradijo y el resto de maestros también"

El guatemalteco agregó que invitó al directivo a ver a los pequeños para hacerles unas preguntas clave y demostrar su punto de vista.

"Los invité a hacer una prueba, fuimos a los salones de clases, entro y pregunto a los muchachos más grandes: 'Guatemala feliz que tus aras ¿qué son aras?, no profane jamás el verdugo ¿qué es profanar, que es verdugo?' y los niños se quedaron ¡con una cara!... ellos no sabían en el primer verso del Himno Nacional de nuestro país, que es una belleza y está muy bien escrito, no tenían la más mínima idea de lo que querían decir, 6 o 7 palabras en un verso", afirmó.

"Les hice saber que mis alumnos estaban llevando a cabo un trabajo con su diccionario para entender cada una de las palabras, para que de esa manera pudieran entender la canción y que solo así pudiesen sentirla como el himno del país donde habían nacido... ¡yo siempre en eso desde aquella época!", concluyó.

RECUERDA EL VIDEO: