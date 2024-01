Diputado Adim Maldonado responde a Sandra Torres

-

Adim Maldonado y Sandra Torres han intercambiado mensajes en las redes sociales.

Mientras Adim Maldonado e Inés Castillo, analizan acciones por su presunta expulsión de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la secretaria general de ese partido, Sandra Torres, llegó este jueves 18 de enero al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los mencionados se han enfrascado en una pugna, que, según Maldonado y Castillo, se debe a que se desmarcaron de las supuestas intenciones de no dejar asumir al nuevo gobierno.

Las redes sociales se han convertido en la tribuna de este pleito, pero, Adim insiste en que él no está enojado con Torres, pese a que este día se refirió a ella como "la señora". Además, la acusó de intentar afectar a los miembros del bloque verde que apoyaron la planilla del Movimiento Semilla el pasado 14 de enero.

"Yo no estoy enojado con ella, yo no estoy peleando con ella; simplemente, ella me enseñó que en política no hay amistades, solo hay acuerdos", dijo el parlamentario, al ser cuestionado sobre el tema.

Asimismo, la invitó a "pedirle paz a Dios y a pensar un poquito en el país".

¿Hay disguto entre Adim Maldonado y Sandra Torres? Así respondió el diputado pic.twitter.com/JINF63FfVs — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 18, 2024

El mensaje de Sandra Torres

Aunque pocos días antes de que la X Legislatura tomara posesión el Comité Ejecutivo Nacional de la UNE había informado sobre el proceso se expulsión contra Adim Maldonado e Inés Castillo, Torres no había hecho ningún pronunciamiento a título personal.

Fue hasta la noche del miércoles 17 de enero, cuando, por medio de su cuenta en X (Twitter) les envió un mensaje.