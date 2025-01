Diputado Aguirre confronta a ministro de Desarrollo Social durante desfile hípico

-

El diputado Luis Aguirre compartió en sus redes sociales el momento en que confrontó al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Durante el desarrollo del desfile hípico en Ipala, Chiquimula, el diputado de Cabal, Luis Aguirre, confrontó al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

Ambos se encontraban en el desfile hípico del lugar. El congresista se acerca a saludar al ministro y posteriormente le empieza a recriminar porque no ha llevado ayuda a Ipala.

"Usted es de aquí de Ipala verdad, y no le da vergüenza que no ha hecho nada por Ipala, usted, un año ha estado en la administración y venirle a dar la cara a la gente no le da vergüenza", le cuestionaba el diputado a Pinto.

Mientras el ministro sonreía y trataba de entender qué era lo que estaba pasando.

"No ha traído una sola bolsa de comida aquí en todo un año, no le da vergüenza, a mi me daría vergüenza", le insistió Aguirre.

Pinto, solo le pide respeto pues el reclamo de Aguirre se subió de tono.

Luego una persona intentó detener la grabación, pero el diputado interviene y le dice que no interrumpa la grabación.

"Usted no está haciendo nada, cada vez que lo citan, no llega, usted porque como es amigo del presidente, por eso se respalda, pero no crea que no le va a llegar la hora de rendir cuentas", agregó el diputado.