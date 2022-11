La CC resolvió que el diputado Aldo Dávila no puede citar a funcionarios para fiscalizarlos.

El diputado Aldo Dávila no podrá citar a funcionarios al Congreso de la República, así lo resolvió la Corte de Constitucionalidad, al otorgar un amparo presentado por la ministra de Educación, Claudia Ruiz.

Según la resolución de la CC, el congresista no está facultado para citar a funcionarios porque no es jefe de bloque del Congreso. Ante esto, Dávila no podrá citar a la ministra de Educación ni a ningún otro funcionario. Unicamente podrá invitarlos a reuniones de trabajo.

La decisión de la CC se argumenta en el artículo 168 de la Constitución Política de la República, el cual establece que solo el pleno del Congreso, las comisiones de trabajo y los bloques legislativos pueden hacer citaciones a funcionarios.

La ministra Ruiz presentó el amparo, luego que el diputado la citara en varias oportunidades. Ella consideró que estaba abusando de su autoridad.