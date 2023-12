Diputado Arzú arremete contra guatemaltecos que están en el exilio

-

Hace una semana, el diputado Arzú confirmó que EE. UU. le retiró la visa a él y su familia.

OTRAS NOTICIAS: Los consejos de Linares Beltranena a diputados sin visa

Después de restar importancia a la revocatoria de su visa, por una sanción del Gobierno de Estados Unidos, el diputado Álvaro Arzú Escobar ha hecho varias declaraciones en contra de quienes "no pueden entrar a su propio país".

El legislador se ha referido así a actores políticos y de justicia que decidieron salir de Guatemala, por considerar que su integridad estaba en riesgo.

Su mensaje más reciente lo publicó la noche del lunes 18 diciembre en su cuenta de X (Twitter). "Hay personas que en lugar de enfrentar la justicia y defenderse en tribunales, con la ley en la mano, están prófugas o autoexiliados", escribió.

Hace una semana, cuando confirmó que él y otros 107 congresistas se quedaron sin visa, Arzú se dijo extrañado por el "alboroto y la preocupación" que genera en el país esa sanción.

"A mí, en lo particular, lo que verdaderamente me preocuparía e, incluso, me avergonzaría es no poder entrar a mi propio país, porque eso sí sería es estar lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra...", expresó.

Asimismo, hizo ver que EE. UU. está en su derecho de decidir a quién deja o no llegar. "En todo caso, yo sí lamento mucho las personas que no pueden entrar a su país. Gracias a Dios, yo sí puedo hacerlo y pasar la Navidad con mi familia", agregó.