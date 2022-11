Diputado Javier Hernández se pronuncia tras llegar ebrio a sesión del Congreso

Diputado Javier Hernández se pronuncia tras llegar ebrio a sesión del CongresoEl diputado Javier Hernández se pronunció luego de llegar ebrio al Congreso durante la votación del Presupuesto 2023.

EN CONTEXTO: Diputado Javier Hernández llega al hemiciclo en estado de ebriedad

En un comunicado de prensa, el diputado de FCN Nación, Javier Hernández se pronunció por lo sucedido durante la sesión plenaria del miércoles, cuando llegó ebrio a votar a favor del Presupuesto.

El documento inicia con una frase: "Ha sido mi filosofía que las dificultades se desvanecen cuando las encaramos", posteriormente señala que ocurrió un desafortunado suceso en el cual estuvo involucrado.

"No busco dar excusas o pretextos. Acepto y reconozco mi error y mi mal actuar", dice el congresista.



"El día de ayer ocurrió un desafortunado suceso en las instalaciones del Congreso de la República en el cual me vi involucrado. No busco dar excusas o pretextos. ACEPTO y RECONOZCO mi error y mi mal actuar. Me excuso de mis colegas diputados, con el personal que labora en nuestra institución y con los periodistas que cubren el Congreso de la República.





Me pongo a disposición de la Junta Directiva para que, conforme a nuestra Ley Orgánica del Organismo Legislativo, me amonesten como lo consideren prudente.

Por último, extiendo una sincera DISCULPA a mis votantes y a la población en general, a mi esposa y a mis tres hijas... lucharé porque nunca vuelva a pasar algo similar", concluye su comunicado.

