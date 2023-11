Ministro recusa a diputado de pesquisidora y este renuncia para evitar "desgaste"

-

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, enfrenta un proceso de antejuicio.

La comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, podría quedar desintegrada, luego de que uno de sus integrantes presentara una excusa para dimitir su participación.

La excusa se presentó en la reunión de este lunes. Todo inició cuando el ministro recusó al diputado Armando Castillo para que ya no siguiera dentro de la pesquisidora, aduciendo conflicto de interés.

Ante esta situación, el diputado Castillo rechazó la recusación, pero presentó una excusa para ya no seguir en la comisión.

"No pedí estar en esta comisión, fue por un sorteo. El señor ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, ha presentado recusación en contra de mi persona, en virtud que fui funcionario de Covial entre 2016 y 2017. Quiero aclarar que las causales no son ciertas, por lo que no acepto la recusación", aseguró Castillo.

Para el congresista, la acción del ministro es un acto dilatorio y de mala fe, ya que la acción no se presentó cuando la pesquisidora quedó integrada.

El diputado dijo que prefería excusarse y no entorpecer el trabajo, por lo que pedía quedar fuera.

"No quiero ser motivo de que esta comisión pueda tener algún tipo de desgaste o acción posterior, debido a que no tengo ningún interés a favor o en contra del ministro", agregó.

#EnVivo Comisión #PesquisidoraCIV. 27/11/2023 https://t.co/tggwhJMgQJ — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 27, 2023

¿Qué pasará ahora?

La pesquisidora admitió la excusa del diputado, pero será el pleno de diputados quienes acepten o no la excusa.

Según el artículo 17 inciso c, solo si hay causa justificada se puede aceptar la excusa de un diputado para no integrar la pesquisidora.

"Ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa, encontrando fundadas las razones. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella, esto constituirá una falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la junta directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda", se lee en la normativa.