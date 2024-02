¡Fuerte discusión! Diputado de Victoria cruza señalamientos con Allan Rodríguez

-

Diputado de Victoria le hace fuerte señalamiento a Allan Rodríguez en una reunión de jefes de Bloque del Congreso.

Los diputados del Congreso de la República, Allan Rodríguez y Juan Carlos Rivera, protagonizaron un intercambio de señalamientos durante una sesión de Instancias de Bloques, misma que se realizó el miércoles 31 de enero.

Según la grabación, todo ocurrió tras la intervención de Allan Rodríguez, quien presentó propuestas en un análisis financiero para una iniciativa de ley, y arremetió contra varios legisladores por refutaron sus ideas.

Así fue la discusión

En el momento de su invertención, Rodríguez señaló que la Junta Directiva no presentó propuestas y soluciones para aprobar la iniciativa de ley para pensionados y jubilados. Fue entonces, cuando el diputado de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera, tomó la palabra y le dijo a Rodríguez que tuvo 4 años para analizar y aprobar esa iniciativa.

Asimismo, Rivera señaló a Rodríguez de realizar reuniones y negociaciones en el Congreso en horarios fuera de lo establecido, de utilizar recursos del Estado a su conveniencia e incluso de construir una ducha en lo que fue su despacho, esto cuando fue presidente de la Junta Directiva.

"Lamentable que un expresidente en lugar de buscar soluciones se dedique a atacar. Cuando lo que yo dije en mi exposición es la verdad, los funcionarios públicos tienen privilegios, tienen seguros. Usted usó la blindada del Congreso, usó combustible...Yo no, allí está el vehículo que me fue asignado, está en el parqueo (...) y no lo he querido recoger ni recibir porque me parece una ofensa al pueblo de Guatemala. Allí está, si quiere, usted que le gusta usar los recursos del Estado lo puede usar y nunca pasé de noche en este Congreso (...) no como otros que venían de noche a hacer negocios a oscuras en este Congreso y por supuesto, después usaban las duchas que se hacían a medida", sentenció Juan Carlos Rivera.

El momento no pasó de desapercibido en las redes sociales, y usuarios difundieron varias veces la grabación.

Mira aquí el intercambio de palabras: