Diputados se despiden y algunos muestran cómo dejaron su oficina

Varios diputados se despidieron, pocas horas antes de dejar la Novena Legislatura al no ser reelectos.

Desde cambios en los registros de las chapas, hasta oficinas vacías, así ha sido la constante en el Congreso en cada cambio de Legislatura. En tanto, en esta oportunidad algunos diputados se despidieron y optaron por revelar el estado en que dejaban sus oficinas.

Uno de ellos fue el diputado saliente José Alberto Rivera, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) quien, a través de sus redes sociales, se despidió de sus seguidores y, hasta se captó retirando la plaqueta con su nombre de la que fue su oficina durante cuatro años.

"Último día hábil en el Congreso. Les enseño cómo quedó la oficina: Aquí están los escritorios de la asistente y de los asesores, aquí hay otros dos. Aquí está el escritorio, el pizarrón y la sala de reuniones del diputado con su pizarrón y el mapa del pleno", dijo.

El diputado, más conocido como "El Canche" Rivera aseguró que está muy orgulloso del trabajo que realizó y que "casi" logró que le aprobaran una iniciativa presentada por su persona.

Último día de trabajo en el Congreso de la República de Guatemala. Satisfecho, con la frente en alto y sin tachas.



Muchas gracias a todos los guatemaltecos por su apoyo y confianza.



Seguiré trabajando por mi país.

Otro que se despidió fue el diputado Aldo Dávila, del partido VOS, quien agradeció a las personas que "confiaron" en él.

Su video conmovió a los internautas, ya que Dávila aprovechó para agradecerle a su mamá por todo su apoyo y, en pleno Centro Histórico se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y le dijo: "Mamá te agradezco. Hice lo mejor que pude, te puedo ver a los ojos y decir que nadie te va a señalar, nadie te va a perseguir, porque no pariste un cobarde, ni un ladrón".

En tanto, la diputada de Semilla, Ligia Hernández, compartió que cuando asumió "Ana Laura y Leo" le regalaron unos dibujos que la "han acompañado hasta hoy que dejo mi oficina en el Congreso".

"Les prometí que voy a hacer todo para que se sientan orgullosos de mi siempre. Lo hice en el Congreso y lo haré a donde me lleve el futuro", subrayó.