¿Es dañino para la piel? La discusión por el uso de protector solar que se hizo viral

Una usuaria de "X" abrió debate en cuanto a la salud dermatológica, afirmando que los precios de los bloqueadores solares, indispensables para evitar enfermedades en la piel son caros.

La guatemalteca Karin Arana, pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, con sede en San José, Costa Rica, puso sobre la mesa el tema del bloqueador solar como preventivo para enfermedades de piel, llamando a muchos a emitir opinión.

Varios hasta pusieron en duda su efectividad para proteger la piel.

"... Me quiero quejar de algo. Me parece absurdo el precio de los bloqueadores solares ¿Cómo es que algo tan importante y de uso diario no sea accesible a casi nadie? Es un abuso que algo que sirve para prevenir enfermedades sea tan caro", afirmó.

"...Ciertas personas ven tan vacío preocuparse por el bloqueador cuando el cáncer de piel ha incrementado", escribió en respuesta a algunos usuarios que criticaron su postura.

¿Es importante el uso de protector solar?

Según el National Cancer Institute de Estados Unidos (Instituto Nacional del Cáncer) el protector solar sí ayuda a prevenir que los rayos UVA y UVB dañen la piel ante la exposición prolongada, por ello se considera fundamental para el cuidado de la piel. No es importante la marca si no el número.

Los rayos UVA causan el envejecimiento prematuro de la piel y los rayos UVB son responsables del bronceado y quemaduras. Según la Dra. Dawn Davis, dermatóloga de la Clínica Mayo, evitar el enrojecimiento doloroso es uno de los factores más importantes para prevenir el cáncer de piel.

"Las iniciales de factor de protección solar son una proporción de la cantidad de minutos que puedes permanecer al aire libre con el producto puesto, antes de presentar enrojecimiento mínimo de la piel", afirmó.

¿Qué son los números que aparecen en los productos especializados?

Se refieren al Factor de Protección Solar (FPS o SPF), índice que mide la capacidad que tiene un bloqueador para evitar que los rayos ultravioleta dañen la piel, entre más elevado sea el FPS, mayor es el nivel de protección.

Los protectores con un FPS de 15 filtran cerca de 93% de los rayos UVB, los de 30 filtran aproximadamente 97%, los de 50 alrededor de 98% y los que tienen factor de 100 hasta 99 por ciento.

También puede entenderse así: si tu piel tarda 20 minutos en ponerse roja cuando no la proteges, al usar un filtro solar que tenga un FPS de 15, puedes prevenir el enrojecimiento hasta 15 veces más, o sea, por alrededor de cinco horas.

"Si estás al aire libre en un lugar en particular probando el protector solar y te lleva 10 minutos presentar enrojecimiento en la piel sin el producto, pero luego te aplicas el producto en un área diferente de la piel y esta demora 50 minutos en mostrar enrojecimiento, entonces se trata de un factor de protección solar de 50 sobre 10, que es igual a 5", afirma Dawn.

Con información de Mayo Clinic y el Skin Cancer Fundation.

