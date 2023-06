La diseñadora guatemalteca que causa furor en Estados Unidos

-

La indumentaria maya y diseños exclusivos de la guatemalteca Elena de León se hicieron virales al punto de llamar la atención de los medios estadounidenses como NBC y Telemundo.

OTRAS NOTICIAS: El traje guatemalteco que lució un modelo y que llama la atención en Italia

Elena vive en el área DMV de Virginia, Estados Unidos, en una comunidad de guatemaltecos provenientes de Nebaj, Quiché donde el legado ancestral de los textiles sigue vivo, tanto ella como otras mujeres luchan para que el uso de la indumentaria y sus raíces no muera.

Foto: Telemundo.

La diseñadora unió a mujeres tejedoras en Nebaj y a vecinas de su área en Estados Unidos para hacer prendas inspiradas en la cultura maya, también elaborar indumentaria tradicional, esto ha sido un éxito entre la comunidad guatemalteca. De León tiene 5 hijos y todos continúan usando su vestuario.

Foto: Telemundo

La guatemalteca contó a Telemundo cómo abrió su tienda de textiles: "La idea salió porque vi el número de mujeres mayas que vienen de mi pueblo a EE.UU., esto también surgió por las costumbres, quiero que no se pierda nuestra identidad".

Las mujeres tejedoras en DMV y en su natal Nebaj son madres solteras y viudas con necesidad de trabajar, esto ha generado oportunidad de desarrollo para ellas.

"Es una alegría que nosotros sentimos al ver que vende ella nuestra ropa, nos hace sentir que estamos en mi pueblo, en el mercado de Nebaj". dijo María Raymundo Rodríguez al medio estadounidense.

"En tu país te cuesta traer acá el color que tú quieras, eso es muy importante para nosotros porque ya lo tienes todo aquí, así, cerca, en las manos, tienes la opción de escoger el color y la talla de las prendas que necesitas", dijo Pedro Velazco Pérez, al medio mientras se probaba uno de los sacos tradicionales de Nebaj.

Foto: Telemundo.

El amor por la indumentaria maya y las nuevas generaciones

Acerca del uso de la indumentaria maya la pequeña Feliciana Gema López, la estudiante de secundaria en DMV e hija de De León, quien además vende joyería tradicional dijo: "Me siento orgullosa de ir a la escuela así y de ser diferente y de portar mi traje porque este traje es el que me identifica desde chiquita, mis abuelos me han puesto este traje y me ha encantado mucho".

De León también hace prendas con un estilo diferente, usando los textiles que ella y las mujeres elaboran, si deseas conseguir prendas de De León y el resto de mujeres mayas puedes comunicarte al al número de WhatsApp 571-707-0502 o escribir directo a su cuenta de Tik Tok o de Facebook.

Fotos:

Foto: Elena de León.

Familia Elena de León dedicada a la indumentaria mayas . (Foto: Telemundo)

Foto: Elena de Leon

Foto: Elena de León.

#viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #guatemala #nebaj_quiche_guatemala❤️ #sigueme ♬ sonido original - charly @gemalopez502 ♥️ #fyp

@elenitas8 #felizdiadelpadre #trajesregionales #trajestipicos #trajestipicoschapin❤ ♬ sonido original - Juanitalopez8753

MIRA SU REPORTAJE EN TELMUNDO: