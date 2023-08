Disparan contra guardaparques de Petén tras denuncia de amenazas de muerte

-

Tras denunciar amenazas de muerte, guardaparques sufrieron un atentado con armas de fuego.

"Nos hicieron unos disparos, pero afortunadamente no nos pegaron", así narraron dos guardaparques la grave situación que les tocó enfrentar, luego que el director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) en Petén, Francisco Asturias, denunciara amenazas de muerte.

La violenta amenaza ocurrió este martes 1 de agosto a eso de las 6.20 horas, cuando los guardaparques regresaban del campamento el Cedro, ubicado en el área de Ixcán Río Azul.

Según la denuncia interpuesta en la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas iban a bordo de su cuatrimoto, cuando al llegar a cercanías de la aldea Uaxactún, en Petén, unas personas se encontraban escondidas en unos matorrales les efectuaron disparos con arma de fuego.

En su declaración los guardaparques indicaron que el ataque sería producto de los decomisos que han realizado de flora y fauna, hecho que ha provocado tensión en el lugar.

Denunció amenazas

Hace dos días, el 29 de julio, el director de Fundaeco en Petén publicó un video en el que denunció con nombre y apellido a dos cazadores ilegales a los que se les decomisó 48 libras de carne de jabalí y un tepescuintle, evidencias que fueron embaladas por el MP.

"Un día después, un par de amigos me llamaron y me pidieron que ya no pasara por Uaxactun, porque habían escuchado rumores que a todos los guardarecursos nos iba a hacer comer nuestra propia m... Esta es una amenaza directa, donde todos los guardaparques corremos riesgos si pasamos por el lugar, pese a que es el único ingreso al parque", manifestó Asturias.

@pacoast88 Solo 5 minutos para escuchar mi opinión y despedida? ♬ sonido original - Francisco Asturias

El ataque

La situación de violencia de este lunes ocurrió justo a 100 metros antes de llegar a Uaxactun. "No les dieron porque aceleraron para marcharse del lugar", detalló el jefe de Fundaeco en Petén.

"El video donde cuento lo que nos está pasando con los cazadores... parece que nos está complicando más la situación. Hace unos momentos... dos guardarecursos venían y antes de llegar a Uaxactun salieron detrás de un árbol unos estúpidos y les hicieron disparos", detalló.

Por lo que pidió al Gobierno, al Ejército y a la PNC que pongan orden "y que garanticen la seguridad de nuestras vidas".

@pacoast88 ♬ sonido original - Francisco Asturias

A la denuncia se sumo el Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes indicaron que el riesgo es para los guardarecursos de esa organización, de Fundaeco, y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

"Nos unimos a la preocupación de las amenazas vertidas en contra (de Francisco Asturias) y de que los actos intimidatorios contra el personal de Cecon, Conap y Fundaeco, del biotomo Naachtún-Dos Lagunas y del Parque Nacional Mirador-Río Azul, puedan escalar en sus expresiones", indicaron a través de un comunicado.

Además, pidieron las autoridades competentes a que le den seguimiento a las denuncias y que tomen cartas en el asunto.