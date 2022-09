Disparan en contra de las instalaciones del Ministerio Público en Panajachel

Un aparente atentado en contra de las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Panajachel se produjo la madrugada del sábado 3 de septiembre.

En horas de la madrugada se produjo una balacera dirigida a las instalaciones del MP en Panajachel, en el departamento de Sololá.

Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) acudió y acordonó el lugar, ya que tres impactos de bala perforaron el portón del inmueble.

Según lo referido a la PNC, cerca de las 4:00 de la madrugada del sábado 3 de septiembre se escucharon disparos desde la calle hacia las oficinas del MP en la calle Chinimayá de a zona 2 de Panajachel.

Los agentes decidieron realizar patrullaje para rastrear la zona. Sin embargo, no se encontraron indicios de algún atacante. Pero el hecho fue confirmado por el guardia de seguridad del MP quien confirmó haber escuchado las detonaciones y al revisar la inmueble se encontraron perforaciones en el portón y casquillos tirados en la banqueta.

Luego se verificó el interior de las instalaciones en donde se encontraron dos impactos de bala en el escritorio de la recepción y en una de las paredes.

Esta agencia del MP no labora el fin de semana por lo que el guardián se encontraba solo y no se reportan heridos. No obstante, fiscales de otra delegación acudieron a verificar el suceso y dar inicio a investigaciones.

La PNC y agentes de MP se encuentran investigando el hecho. (Foto: Noticias Sololá)

* Con información de Noticias Sololá