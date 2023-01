¿De dónde viene el apellido de Ivana Batchelor, Miss Universe Guatemala?

En redes sociales se hizo viral una entrevista de Ivana Batchelor donde comentó de dónde viene su apellido.

Ivana Batchelor fue abordada en una entrevista que se hizo viral recientemente donde le preguntan por sus orígenes. "Vamos a comenzar hablando sobre tu apellido ¿de dónde proviene batchelor?", le preguntaron a la guatemalteca.

"¿Sabes? Es algo que siempre me preguntan, mi apellido es originalmente escocés, pero nací en Guatemala, siempre he vivido aquí", explicó la guatemalteca.

El padre de Ivana es Estadounidense, él y su madre se mudaron a Guatemala para trabajar en una misión cristiana, ambos son pastores y han trabajado por la comunidad, explica la joven Miss Universe.

¿De dónde proviene Batchelor?

Según algunas fuentes especializadas en apellidos del mundo, los lugares con más personas con este apellido son: Estados Unidos, Canadá, Escocia, Gales, y Australia.

Este aparece en el libro "La Armería General de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales" (The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales) escrito por Sir Bernard Burke, Rey de Armas, que data del año 1842 aunque no se tiene datos acerca de cómo surgió.

