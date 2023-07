Los dos guatemaltecos que destacan en el 11 ideal de la Concacaf

-

Dos jugadores guatemaltecos que figuran entre los más destacados del once ideal de la Concacaf.

Después de que concluyera la fase de grupos de la Copa Oro 2023, la Concacaf dio a conocer a los jugadores más destacados, entre ellos se encuentran dos guatemaltecos.

Según la publicación de la Gold Cup, el guardameta Nicholas Hagen y Carlos Mejía figuran al lado de seleccionados de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La atajada del penal

Hagen culminó la fase de grupos con dos goles en contra, pero su reconocimiento lo ganó tras detener un penal durante un partido que se disputó contra Guadalupe, en el juego por el primer lugar del grupo D.

Por su parte, Mejía fue el encargado de marcar el gol de la remontada de los centroamericanos sobre los caribeños.

En el listado también se encuentra: Joel Campbell de Costa Rica, Demarai Gray de Jamaica, Jesús Ferreira de Estados Unidos, Djorde Mihailovic de Estados Unidos, Édgar Bárcenas de Panamá, Luis Chávez de México, James Sands, Estados Unidos, Luis Romo de México y Patrick Burner de Martinica.