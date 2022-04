Psicóloga habla en el juicio sobre la condición mental de Amber Heard

Durante el juicio de la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard la psicóloga Shannon Curry pasó al estrado para describir el resultado de la evaluación hecha a Amber Heard.

Otras noticias: Resaltan que Amber Heard ha copiado los looks de Johnny Depp en el juicio

La profesional ha trabajado como psicóloga desde hace 15 años y algunos toman como inválida su declaración, pues fue contratada por el equipo legal de Depp. Ella se encargó de evaluar a la actriz y declaró que no hubo abuso mutuo y que la famosa no sufría "trastorno de estrés post traumático" por su relación con Depp, como lo afirmó.

Luego de dos reuniones con la paciente, dijo que la actriz padecía "trastorno límite de la personalidad" y "trastorno histriónico de la personalidad".

Su diagnóstico se basó, según explicó, en sus sesiones de evaluación con ella, en documentos de otros médicos que trataron a Heard, incluso previo a su relación con Depp y en notas de la enfermera que pasaba tiempo con ella, además de analizar audios, videos y testimonios.

Según la especialista, en el "Trastorno límite de la personalidad" se tiene un miedo profundo al abandono o la inestabilidad, además de tener dificultad para estar solo.

"Personas con este desorden toman la personalidad de quienes se encuentran con ellas en ese momento, se sienten vacías y si son abandonadas no saben quienes son en el mundo, por ello siempre toman la personalidad del individuo con quien están: la forma en la que el otro camina, se visten igual al otro, adoptan sus pasatiempos e imitan al otro", explicó.

Curri agregó que las personas con este padecimiento presentan ira desmesurada, impulsividad y frecuentes cambios de ánimo que pueden alejar a los demás al momento de sentirse desprotegidos.

Según la experta, en el caso del trastorno histriónico de la personalidad "las personas suelen ser dramáticas, erráticas y emocionales, impredecibles, ambos trastornos son similares: drama y superficialidad, siempre quieren ser el centro de atención, si no lo tienen se sienten vacíos, no se sienten valorados, sienten desconformidad al no ser el centro"

"Creas historias para hacerte la víctima o dices cosas más interesantes de ti para tener el respecto de los demás. Las personas con el desorden ponen mucha atención en cómo lucen para tener el respeto de los demás, son coquetos con todos, no en el aspecto sexual sino son encantadores, carismáticos y lindos, porque no quieren ser criticados".

"Prevalece la sofisticación, tengo muchos clientes repentinamente gritan en medio de la sesión, pero son más fáciles de trabajar porque se abren y sacan la verdadera personalidad, en algunos casos piensas que son increíbles porque sin darte cuenta toman tu personalidad, es una sofisticación en ellos, te vas enamorando de ellos y cuando sientes, te dan donde duele y pueden ser destructivos,", afirmó.

Acerca de por qué pensaba que no tenía estrés post traumático luego de los abusos domésticos dijo que integró la entrevista, data, records y escala pts, de otros pacientes con desorden de estrés post traumático y ella no presentaba los rasgos típicos de esto.

Acerca de por qué se puede desarrollar este patrón ella dijo consiste con traumas de niñez "si tus padres son abusivos, no están presentes o son irresponsables, puedes desarrollarlo".

La doctora también informó que Amber padecía pesadillas recurrentes donde sentía que estaba retenida, en el tratamiento inicial que empezó antes de estar relacionado con su trauma de niñez.

Luego de explicar este resultado, la psicóloga fue cuestionada por los abogados de Amber Heard. Hasta el momento de esta nota, ellos cuestionaron a la profesional, pues las evaluaciones fueron sugeridas por el team de abogados de Depp, y por ello sus resultados tenían mucho a favor de Johnny Depp.

Cabe mencionar que en este momento todos los testigos que se han presentado en la corte son convocados por el equipo del actor, pues él es quien realizó la demanda por difamación contra Amber Heard.