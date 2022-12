Las dramáticas imágenes de casas congeladas por tormenta de nieve en EE.UU

Imágenes aéreas muestran los estragos que ha dejado a su paso la densa tormenta invernal que azotó a Estados Unidos y Canadá.

La tormenta invernal denominada "Elliot" que ha afectado a Estados Unidos y Canadá, ha dejado a su paso ciudades completamente congeladas.

Las gélidas temperaturas han batido récords de los últimos años en los países mencionados, según reportes oficiales de autoridades. El ciclón bomba, como también se le ha nombrado también ha provocado que miles de vuelos hayan sido cancelados, carreteras bloqueadas, viviendas sin electricidad y más de 60 personas fallecidas.

Por aparte, las dramáticas imágenes de las ciudades repletas de nieve y hielo que han dado la vuelta al mundo, han conmocionado en redes sociales.

SkyNews, una cadena británica, difundió imágenes que fueron capturadas con un dron, las cuales exhibe la magnitud del desastre de Elliot. Casas a la orilla del Lago Erie con hielo, y el lago congelado.

También se logra ver que las puertas y ventanas de los hogares quedaron sellados por el hielo.

A drone has captured incredible footage of entire houses encased in ice after a bomb cyclone hit the US and parts of Canada.



