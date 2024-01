La UNE expulsa a diputados que apoyaron a Semilla

-

La UNE expulsó de su partido a diputados que votaron a favor de la planilla de Samuel Pérez, como nuevo presidente del Congreso de la República.

Durante la noche del martes 16 de enero, Sandra Torres, excadidata presidencial del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) publicó un comunicado para anunciar la expulsión de 4 de sus diputados.

Según detalló el comunicado, los parlamentarios expulsados son:

Ervin Adim Maldonado Molina

José Inés Castillo Martínez

Raúl Solórzano Quevedo

Karla Cardona

Asimismo, se informó que otros 3 legisladores electos fueron separados, y se trató de:

Victor Hugo Cifuentes

Darwin Ramírez Cameros

Oscar Rolando Corleto

Pese a que no se especificó en detalles sobre esta drástica decisión, algunos de los diputados sancionados por la agrupación política votaron a favor de la planilla de Samuel Pérez, del Movimiento Semilla como presidente del Congreso.

Para finalizar el pronunciamiento, la UNE indicó que conforme a los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, ninguno de los 7 diputados mencionados anteriormente podrán participar en la Junta Directiva del Congreso, optar por jefaturas, subjefatura de bancada o ser miembros de ninguna comisión.

"Por lo que se informa, que los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o sub jefatura de bancada, no podrán optar a ser miembros de ninguna comisión de trabajo dentro del Organismo Legislativo", puntualizó el comunicado.