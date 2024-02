¡No la aceptan! Las dudas sobre el contrato de la Autopista Palín-Escuintla

-

Ocho meses han transcurrido desde que finalizó la concesión de 25 años de la Autopista Palín-Escuintla y el proceso de recepción sigue siendo un problema.

Según la ministra de Comunicaciones, Jazmín De la Vega, han tenido problemas para aceptar la recepción de la Autopista Palín-Escuintla, la cual llegó al final de 25 años de concesión, debido a que la administración de Alejandro Giammattei "intervino la ruta".

"Lo complicado en este caso y para eso se viajará mañana (martes 6 de febrero), es que las autoridades anteriores intervinieron la ruta con otro contrato, a través del cual demolieron las garitas y tenían ciertos renglones de trabajo contemplados en el contrato que no se cumplieron, así que se está revisando el contrato", manifestó De la Vega al culminar la reunión de Gabinete de Gobierno.

A decir de la ministra, ella realizó una visita durante el fin de semana y pudo constatar de que la carretera está limpia y desbloqueada, pero "se debió efectuar en el contrato anterior" y no con uno nuevo.

Asimismo dijo que la empresa Marnhos, que tenía la administración de la Autopista, "tienen un período de tiempo para entregar la carretera en buen estado", pues el Gobierno "exigió" que le dieran mantenimiento y "que entregasen la ruta como debe de ser".

"El contrato anterior está en fase de liquidación, más no a la finalización de los trabajos, como debió hacerse hecho, por tal razón, vamos a proceder a lo que dicta la Ley en este tema", manifestó.

La funcionaria recordó que en el contrato de concesión con Marnhos se establece un período de ocho meses para darle mantenimiento a la autopista.

"Así debió haber sido, debió respetarse y recibirse con éste mantenimiento. A la fecha hemos visto que se continúa con el mantenimiento del tramo, dado que no se ha recibido. Lo malo es que en ese período intervino otro contratista cuando se demolieron las garitas y componer el concreto, para quitar el peaje. Lo hicieron de una manera incorrecta. No debieron intervenir en una concesión que no había sido liquidado", sentenció.

La ministra indicó que este nuevo contrato se realizó por casi 1 millón de quetzales con la empresa Moca y en noviembre del año pasado, a dos meses de que Giammattei dejara el cargo, para terminarse en diciembre, fecha en la que pagaron la totalidad a la empresa contratada.

"Estamos constatando por qué se pagó la totalidad, cuando los trabajos no estaban finalizados. Cuando asumimos le pedimos a Marnhos que lo limpiara como una colaboración y lo hicieron aún cuando a ellos no les correspondía, pues la empresa que se contrató no lo terminó y ahora está en fase de liquidación, por lo que se está haciendo una auditoría a ese contrato", subrayó De la Vega.

"No se ha pensado"

En cuanto a una nueva concesión a Marnhos u otra empresa, De la Vega indicó que "esto no se ha pensado"

"La concesión de 25 años terminó. Lo que nos corresponde en este momento es recibir la autopista como está y liquidar el contrato de la concesión y a partir de ahí en adelante ya se tomará la decisión en el Ministerio de darle mantenimiento a la autopista", manifestó.

Soy502 buscó una reacción de Marnhos, pero hasta el momento no se ha dado una respuesta.