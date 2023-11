Denuncian a una agencia de viajes que estafó a varios guatemaltecos

-

El propietario de agencia de viajes, que tiene contrato en el Gobierno y estafó a ciudadanos.

Denuncian y alertan por agencia que estafa con viajes a Cancún

Unas 35 personas denuncian haber sido estafados por una agencia de viajes ubicada en zona 7 capitalina. Alegan que pagaron por un paquete de viaje y no les entregaron boletos de avión ni el resto de servicios que incluía lo ofrecido.

La empresa se pronunció argumentando que ha tenido que cerrar sus oficinas de forma temporal y que a través de abogados se reintegrará el dinero. No obstante, los usuarios denuncian que los abogados renunciaron, la empresa no responde por teléfono ni por correo y su situación no ha sido resuelta.

Se trata de Muxbal Travel, propiedad de Carlos Giovanni Leal Samayoa, quien a la vez tiene un contrato vigente, desde el 1 de diciembre 2021 (Resolución D-2021-490 Oficina Nacional de Servicio Civil) bajo el renglón 011 con un salario de Q 7,036.41 en la plaza "profesional 1" como Encargado de Presupuesto Interino en la Secretaría General de la Presidencia de Alejando Giammattei.

La sala de ventas de la agencia se ubica en un centro comercial ubicado en la calzada Roosevelt 13-70 zona 7, nivel 3 local 102, de la capital. Actualmente el local se encuentra cerrado dejando sin resolver las inquietudes de los clientes. Soy502 intentó comunicación vía telefónica y constató que no responden a las llamadas.

Las oficinas de Muxbal Travel se encuentran cerradas. (Foto: cortesía)

El 16 de noviembre, la empresa publicó un comunicado en sus redes sociales donde asegura que se ha colocado desinformación y se le ha perjudicado. Según se lee en el boletín, se describe un aparente problema de invasión a la propiedad privada y amenazas a las personas que trabajan en sus instalaciones. Ante los descrito, la empresa tomó la decisión de suspender temporalmente sus actividades comerciales.

"Tuvimos contratiempos fuera de nuestro control, con excursiones de fin de año. Sin embargo, vamos a honrar a nuestro compromiso con los afectados. A estos pasajeros ya les hemos enviado el protocolo a seguir para el reembolso por medio del bufete de abogados que nos está representando en estos momentos", se asegura en el escrito.

No obstante, las personas afectadas siguen sin recibir el reembolso monetario ofrecido. Estas víctimas refieren que el abogado asignado a atenderlos ya no trabaja para Muxbal Travel, y además, les han entregado cheques de cuentas bancarias que se encuentran inactivas, por lo que tomaron la decisión de presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP), Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) y al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Muxbal Travel publicó en sus redes sociales un comunicado el 16 de noviembre. (Foto: Muxbal Travel)

Viajes cancelados por la agencia

Soy502 tuvo contacto con algunas de las personas afectadas, quienes describieron que el viernes 10 de noviembre, se hicieron presentes en las oficinas de la agencia para obtener solución al problema. Fue cuando Leal le entregó únicamente a cuatro de ellos unos cheques de una cuenta bancaria inactiva a nombre de Carlos Leal.

Al percatarse de ello se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, cuando los agentes acudieron, Leal desapareció y desde entonces no se conoce su paradero ni ha vuelto a tener contacto con los clientes.

Desde la fecha citada a la actualidad las instalaciones de la agencia se encuentran cerradas. Posteriormente al incidente de los cheques, los afectados lograron comunicación vía Whatsapp y la agencia les dio el teléfono de un abogado para resolver a través de él lo relacionado con el reembolso. El 20 de noviembre, los clientes fueron notificados por el bufete del abogado este que ha dejado de representar a la agencia de viajes.

Los afectados han tenido comunicación con la agencia por medio de Whatsapp, pero sin poder recibir el reembolso. (Foto: cortesía)

Son seis paquetes de excursiones los que nunca se materializaron, estos son:

París: 19 al 25 de noviembre 2023

París: 26 de noviembre al 2 de diciembre 2023

Eurotour: 3 al 20 de diciembre 2023

Perú: 8 al 18 de abril 2024

París: 23 al 29 de marzo 2024

París 6 al 20 de julio 2024

IgoCharter y Muxbal Travel ofrecen los mismos paquetes de viajes. (Foto: captura de pantalla)

Hay otra agencia de viajes, IgoCharter, la cual tiene oficinas a la par de Muxbal Travel que opera junto con esta. Las dos anuncian los mismos paquetes de viajes y algunos de los afectados compraron con esta agencia la cual también tiene cerradas sus oficinas.

El argumento que dio a los clientes, Carlos Orrego, gerente de la empresa desde el 7 de noviembre es que durante el mes de octubre varios de los pasajeros que eran parte de las excursiones cancelaron sus viajes ante la incertidumbre por los bloqueos de carreteras que se vivió en el país.

IgoCharter es la agencia contigua a Muxbal Travel que también tiene cerradas sus oficinas. (Foto: cortesía)

Al no llenarse el cupo mínimo de pasajeros la empresa se comprometió a reembolsar el dinero que depositaron los clientes que sí mantuvieron vigente el interés por la excursión, pero aún no se ha cumplido.

Leal ha sido contratista del Estado a través de su empresa Muxbal Travel. Del 2017 a 2020 suma adjudicaciones por Q 353,300. De 43 años, Leal posee una licenciatura en Administración Pública egresado de la Universidad Mariano Gálvez, en la cual ha figurado como asesor y examinador de tesis.

Leal Samayoa ha sido contratista del Estado, según consta en Guatecompras. (Foto: captura de pantalla)

Leal Samayoa tiene un contrato vigente desde el 1 de diciembre 2021 en una plaza para la Secretaría General de la Presidencia. (Foto: captura de pantalla)