Dúo de rock sorprende al anunciar visita a Guatemala

-

El mítico dúo de soft rock "Air Supply" sorprenderá con una visita a Guatemala.

El inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock se presentarán en el país el próximo 23 de abril en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los músicos presentarán "The Lost in Love Experience" tour, que sale del álbum del mismo nombre con clásicos como "Even the nights are better" y "The one that you love".

Los boletos estarán disponibles muy pronto en preventa en ticketasa.gt

Acerca de Air Supply

Air Supply es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975. Alrededor de 40 sencillos han sido un éxito rotundo en todo el mundo y 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary,

Han tenido llenos totales en las salas del Radio City Music Hall de New York, el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile y además del Festival Internacional de Viña del Mar, El Ópera de Sídney de Australia, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asa Promotions (@asapromotions)