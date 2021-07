Dwayne Johnson "The Rock" vuelve a cargar contra Vin Diesel

La polémica entre Vin Diesel y Dwayne Johnson “The Rock” no parece terminar pronto debido a diferencias entre los actores.

Después de que su excompañero de reparto, Vin Diesel, abordara la tensión aparentemente palpable el mes pasado, Johnson opinó sobre los comentarios de Diesel, en los que hablaba de tener que dar a sus compañeros de reparto “mucho amor", eran cómicos.

"Me reí y me reí mucho" , dijo en una entrevista con el Hollywood Reporter.

“Creo que todo el mundo se rió de eso. Y lo dejo así. Y que les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en 'Fast 9'. Y les deseo la mejor de las suertes en 'Fast 10' y 'Fast 11' y el resto de las películas de 'Fast & Furious' que hagan y que serán sin mí ", declaró Johnson.

Los dos han estado en una enemistad desde que concluyeron la producción de "The Fate of the Furious" en 2016. Mientras filmaba, Johnson hizo comentarios mordaces sobre varios coprotagonistas masculinos no identificados.

“Algunos se comportan como hombres de pie y verdaderos profesionales, mientras que otros no lo hacen”, escribió en una publicación de Instagram.

“Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos. Cuando mires esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo legítimamente, tienes razón", se expresó.

Se decía que el actor se refería a Diesel por llegar tarde con regularidad al set, criticaba las habilidades de actuación del coprotagonista y ser difícil trabajar con él.

Johnson apareció como el agente Luke Hobbs en cuatro de las películas, así como en la película derivada "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw". No regresó para la entrega más reciente de la franquicia , "F9", que también está protagonizada por Jordana Brewster.

