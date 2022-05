¿Qué es el eclipse total y por qué la luna se torna roja?

El próximo 15 de mayo se realizará el primer eclipse total de luna y podrá observarse claramente desde Guatemala si lo permite el clima.

Los eclipses lunares son fenómenos naturales que tienen como protagonistas al Sol, la Luna y la Tierra, que suelen atraer a miles de espectadores y fanáticos de la astronomía, pero ¿qué es un eclipse de luna?

Este fenómeno es muy especial, porque involucra al Sol, la Tierra y la Luna, pese a que la Luna se convierte en la principal actriz.

Lo que ocurre durante el eclipse, es que los tres astros se alinean. Es decir, la Tierra bloqueará los rayos del Sol y producirá una sombra en forma de cono que tapará por completo a la Luna.

En este caso, que será total, la Tierra provocará una sombra denominada Umbra, la cual produce una sombra oscura que cubre por completo a la Luna.

¿Por qué se ve roja?

Durante el eclipse total la Luna tiende a tornarse de un color rojizo, debido a la dispersión de la luz, la cual es refractada por la atmósfera de la Tierra, razón por la que se le ha denominado "Luna de Sangre".

Pero también puede verse azulada, eso ocurre porque la luz que atraviesa la parte superior de la atmósfera penetra la capa de ozono que absorbe la luz roja tornándose de un color azul y queda refractada en el borde del eclipse.

Para observar este fenómeno no se requiere de ningún filtro, pues no causa daños a la vista, pero para observarlo mejor, recomiendan usar instrumentos de acercamiento como telescopios o prismáticos y buscar lugares donde no exista contaminación de luz eléctrica.