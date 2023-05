Edna Figueroa está en Panamá para representar al país en reinado internacional

Edna Figueroa viajó a Panamá como representante del país en el certamen intercultural "Señorita Indígena de Abya Yala 2023".

EN CONTEXTO: Guatemalteca representará al país en evento en Panamá

La joven Q'eqchi' se ha preparado desde enero de 2023 para este importante evento que pondrá en alto el nombre de Guatemala. En redes sociales Edna publicó las imágenes de su arribo al país sudamericano.

"Wanko arin Panamá ¡Ya estamos en Panamá! Guatemala dice presente en el Certamen Intercultural Señorita Indígena de Abya Yala 2023, Señorita y Mister Indígena de Panamá", indicó la representante.

"Es un gran honor representar a los pueblos originarios de Iximulew, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y tengo un objetivo en mente: enaltecer a la mujer guatemalteca, principalmente a la mujer indígena, espero que a través de mi participación puedan aprender y amar mucho más nuestra cultura", escribió en sus redes.



"Agradezco a las personas que han confiado en mí y me han apoyado en todo este proceso, a Puente de Amistad por acompañarme y respaldarme, a la institución para la que laboró New Sun Road Guatemala, a mis amigos, a mi familia, y principalmente a mi madre que siempre ha estado motivándome a romper paradigmas y a luchar por mis sueños y a todas las personas que me han mostrado su apoyo", concluyó.

"Señorita Indígena de Abya Yala 2023", (Señorita Indígena de América) se realizará en Panamá del 26 de mayo al 04 de junio, la inauguración se llevará a cabo el 27 de mayo y la gala final el 1 de junio.

Acerca de Edna Figueroa

La cobanera fue Rab'in Kob'an 2019-2022 y se hizo viral al crear un espacio en sus redes sociales para enseñar su idioma natal al mundo, a través del proyecto "Aprendamos Q'eqchi' con Edna". Su aporte ha sido de vital importancia para las nuevas generaciones.

Edna muestra el Q'eqchi' a quien desee conocer acerca de uno de los idiomas más hablados en Guatemala, principalmente en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, Izabal e incluso en Belice.

"Decidí enfocarme en la enseñanza, pues mis estudios de Licenciatura en Sociolingüística me han permitido ampliar mis conocimientos acerca de la gramática de mi idioma materno, por ello decidí compartirlos a través de plataformas digitales y dar a conocer mi trabajo como traductora e intérprete", explicó Edna acerca de su iniciativa, en una entrevista con Soy502.

Actualmente trabaja New Sun Road Guatemala, una sociedad anónima que desarrolla productos y servicios de energía renovable sostenible, además instruye a mujeres y niños de comunidades rurales a usar la tecnología para desarrollarse y hacer crecer sus microempresas.

MIRA LAS IMÁGENES:

Edna Figueroa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (Foto: Instagram)