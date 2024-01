EE.UU. sanciona a Alberto Pimentel, exministro de Giammattei, con la Ley Magnitsky

-

Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky a Alberto Pimentel, exministro de Alejandro Giammattei.

Este miércoles 17 de enero, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de los Estados Unidos, Brian A Nichols, confirmó que el exministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel Mata, fue sancionado con la Lista Magnitsky por sus actos de corrupción.

En un comunicado de prensa, el Estados Unidos indicó que está sancionando a todo aquel involucrado en participar en su papel de corrupción en Guatemala, como ese el caso de Pimentel Mata.

Asimismo, se indicó que Pimentel usó su posición para explotar el sector minero guatemalteco a través de esquemas de sobornos, contratos gubernamentales y licencias mineras.

"Estados Unidos está imponiendo sanciones financieras a Alberto Pimentel Mata, ex Ministro de Energía y Minería de Guatemala, por su papel en la corrupción. Pimentel utilizó su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras", puntualizó el primer apartado del comunicado de prensa.

Por esta situación, el exministro que renunció a su cargo en julio de 2023 del gobierno de Alejandro Giammattei, no podrá ingresar a Estados Unidos y sus cuentas como bienes serán embargados.

Las sanciones también incluyen la congelación de cuentas bancarias, embargo de propiedades y prohibición de hacer negocios en esa nación.

Estas sanciones económicas también serán aplicadas para los familiares más cercanos e inmediatos del exfuncionario público.

"El 31 de octubre de 2023, el Secretario de Estado anunció las designaciones públicas bajo la Sección 7031(c) de Alberto Pimentel Mata, y sus familiares inmediatos, por su participación en corrupción significativa. La acción del Departamento del Tesoro se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 , que se basa en e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a los perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo", finalizó dicho comunicado.

Por aparte, el Departamento del Tesoro explicó que la acción de este día contra Pimentel Mata "todas las propiedades e intereses en propiedades de la persona descrita anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea culaquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas".