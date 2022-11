Diego Morales, el guatemalteco electo como Secretario de Estado de Indiana

El guatemalteco Diego Morales ha logrado un puesto importante para su Estado y busca apoyar a la comunidad latina.

Diego Morales logró la victoria importante con el Partido Republicano a pesar de las dudas sobre sus antecedentes, lo que indica que Indiana se está convirtiendo cada vez más en un estado de partido único.

La victoria de Morales aseguró el control completo continuo del Partido Republicano sobre el gobierno del estado de Indiana, lo que dejó a los demócratas de Hoosier con la derrota.

La contienda fue una de las mejores oportunidades de los demócratas para ganar la primera victoria estatal del partido en una década, debido a la gran cantidad de controversias que enfrentó Morales.

"La verdad siempre prevalece", dijo Morales a una pequeña pero ruidosa multitud de simpatizantes en el JW Marriott en el centro de Indianápolis. "Permítanme decir eso de nuevo: la verdad siempre prevalece.

Morales se ganó un lugar en la boleta electoral de noviembre después de vencer a la actual secretaria de Estado Holli Sullivan durante la convención republicana en junio.

Emergió como un favorito antisistema entre los miembros del partido molestos con el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del gobernador Eric Holcomb.

Holcomb había elegido a Sullivan para llenar el espacio de la exsecretaria de Estado Connie Lawson cuando renunció antes del final de su mandato.

Morales hizo campaña con la idea de que es un ejemplo del Sueño Americano, porque emigró de Guatemala antes de conseguir múltiples trabajos en el gobierno estatal.

Morales celebró la victoria tras los resultados de las elecciones.

Diego Morales es un migrante guatemalteco que llegó hace más de 22 años a Estados Unidos, trabajó en 2015 como Director de Asuntos Externos de la oficina del gobernador Mike Pence, de Indiana.

Morales llegó en 1999 a Indiana, donde tuvo que aprender inglés para adaptarse a una nueva cultura. Luego se enroló a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde se graduó de la Escuela de Infantería.

NOW: Republican Indiana Secretary of State candidate Diego Morales addresses supporters. “The truth always prevail,” he says. Results so far show Morales leading over Democrat Destiny Wells, but the race has not been called by the Associated Press. @FOX59 @CBS4Indy pic.twitter.com/RX63ak7BgR — Kristen Eskow (@KristenEskow) November 9, 2022

*Con información de IndyStar