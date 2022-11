¡Se enfada! Elon Musk arremete contra Apple por pugna con Twitter

El magnate dueño de Twitter lanzó una serie de contundentes textos contra Apple, luego de que la compañía retirara su publicidad de la aplicación.

Desde que Elon Musk anunció la compra definitiva de Twitter, la polémica se ha apoderado del magnate tras una serie de drásticos cambios realizados en la compañía.

Desde despidos masivos, hasta la implementación de cobros por verificación de cuentas, el multimillonario ha sido duramente criticado por sus decisiones.

Ahora, una nueva polémica se suma a la lista. Y es que Musk dedicó una serie de mensajes en Twitter arremetiendo contra el gigante de la tecnología, Apple.

Elon Musk continúa dando de qué hablar. (Foto: Público)

La razón que hizo enfadar al empresario es que la compañía habría decidido retirar sus campañas publicitarias de Twitter.

El primer mensaje que el dueño de Tesla publicó dice: "Apple casi ha dejado de hacer publicidad en Twitter. ¿Acaso odian la libertad de expresión en Estados Unidos?

Seguidamente, mencionó al CEO de Apple para preguntarle: "¿Qué está sucediendo Tim Cook?".

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Pero eso no fue todo, pues Musk continuó enfatizando con que Apple ha "censurado" ciertos términos en sus sistemas.

"Puede que Apple fabrique buenos productos, pero se han opuesto a la libertad de expresión desde hace tiempo. ¿A quién más ha censurado Apple?", añadió.

Además de Apple, otros anunciantes han optado por apartarse de Twitter, en medio del caos que vive la red social desde que está en manos del polémico empresario.