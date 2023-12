¡Internada! Hospitalizan de emergencia a Silvia Pinal; este es su estado de salud

-

La famosa actriz mexicana fue ingresada recientemente a un hospital, luego de presentar problemas respiratorios.

En vísperas de Año Nuevo, la actriz mexicana, Silvia Pinal, preocupa a sus seguidores tras darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia por problemas respiratorios.

Así lo confirmó el presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante, durante una reciente transmisión en vivo realizada en sus redes sociales.

Según detalló, la primera actriz ingresó a terapia intensiva debido a complicaciones en su sistema respiratorio. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer cuál es su estado actual.

La actriz de 92 años está hospitalizada desde el 22 de diciembre. (Foto: Hola!)

Infante reveló en su live que la actriz fue trasladada a un hospital, porque empezó a ponerse morada y sin respirar.

"Se la llevaron a un hospital del sur de la Ciudad de México y, cuando llegó al hospital, le tomaron los signos vitales, la respiración; no estaba respirando ya. La tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva", mencionó.

Agregó que la famosa de 92 años lleva aproximadamente seis días en terapia intensiva.

¿Cómo se encuentra Silvia Pinal?

Para despejar dudas, el mexicano Juan José Origel compartió un video en el que detalló el estado de salud de Silvia Pinal.

"Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta. No está mal, entonces no es nada de alarma. Mi Silvia Pinal hermosa se encuentra delicada de salud, pero hasta ahí, para que no se asusten ni hagan escándalo ni mucho menos", mencionó.

No obstante, la mañana de este miércoles, Alejandra Guzmán reveló que su madre contrajo influenza, razón por la que su situación se complicó, pero enfatizó que ha mejorado "increíblemente bien".

Esto dijeron:

Alejandra Guzmán rompe el silencio respecto a su mamá, Silvia Pinal



La diva de 92 años fue hospitalizada por una influenza; afortunadamente está mejorando, afirmó @Al3jandraGuzman pic.twitter.com/G6n5DmfODp — adn40 (@adn40) December 27, 2023

View this post on Instagram A post shared by Juan Jose Origel (@juanjoseorigel)

*Con información de Infobae y Hola