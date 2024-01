"El momento más doloroso": la emotiva confesión de María Renée Pérez Yonker (video)

-

La periodista y conductora María Renée Perez Yonker habló de su sentir ante un momento vulnerable. En un video la famosa confesó qué sintió con su radical cambio ocurrido hace unos meses.

EN CONTEXTO: El inesperado cambio de look de María Renée Pérez Yonker

"En octubre no tuve valor de compartírselos porque estaba pasando el momento más doloroso del año pasado pero ahora, muriendo de risa, aquí lo tienen: ¡El primer día que me probé la peluca! Debo admitirles que la odié pero me gustaba al mismo tiempo, luego fuimos cambiando y ahora, aunque yo no quería, siempre sí, fue radical el cambio", escribió en el post.

"Este es el resultado final, yo lo quería un poco más corto pero lo vamos a dejar así, Celeste ha dicho que se va a ir cortando de la punta para unos meses, así no se mira muy radical irla aprendiendo a usar, pero la verdad es de que sí, debo admitir, ¡gracias Celeste! Me gusta muchísimo, me recuerda mucho a hace 3 años, así ¡gracias!", dijo en un clip donde muestra el momento en el que estrenó estilo, antes de salir en el set de Noti7 el 22 de octubre de 2023 y sorprender con su estilo.

Días atrás, Pérez mostró su cabello corto y rubio provocando suspiros.

MIRA EL VIDEO: