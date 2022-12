Empresa extranjera de tratamiento de aguas llega al país

Una empresa holandesa anuncia su llegada a Guatemala con soluciones novedosas para el tratamiento de aguas para el consumo humano.

Con la oferta de una tecnología sostenible para el saneamiento del agua, la empresa holandesa Dutch Clean informa que llega a Guatemala para iniciar operaciones con una millonaria inversión prevista para cuatro años y la generación de miles de empleos.

La entidad informa que está dirigida a empresas y municipalidades de Guatemala para trabajar en el tratamiento de aguas residuales y la producción de agua potable en el país.

A través de un comunicado la empresa refiere que tiene la capacidad para ofrecer sus servicios a entidades del sector público, empresas industriales y desarrolladoras inmobiliarias. Su experiencia data desde 1962, llevando a cabo la construcción de miles de plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable a nivel mundial.

Según indica, en la actualidad, gran parte de las aguas residuales municipales e industriales se vierten sin tratar en Guatemala. Como consecuencia de ello, muchos ríos y lagos están altamente contaminados.

En un comunicado puntualiza que participa en la construcción, el mantenimiento y la operación de plantas de agua potable y residuales con el 80% de recurso humano guatemalteco para el diseño, la operación y la construcción de las mismas, utilizando tecnología inteligente holandesa, y un revolucionario modelo de financiamiento internacional denominado "pagar por el uso y no por la propiedad".

Así son las plantas de tratamiento de agua que utiliza la empresa holandesa. (Foto: Dutch Clean)

US $ 400 millones de inversión

La empresa detalla que invertirá US $ 400 millones en Guatemala para los próximos 4 años generando alrededor de 2,500 empleos. "Como empresa somos conscientes de la importancia del agua para una vida digna. Es por ello que tenemos la firme convicción de que todas las comunidades deben contar siempre con acceso a agua limpia y vivir en un ecosistema saludable. Tenemos alta expectativas acerca de nuestra llegada a Guatemala: esperamos que nuestra tecnología de última generación, know how y modelo de financiamiento tengan una excelente recepción por parte de tomadores de decisión empresariales y autoridades", señaló Daniel Mooney, Country Manager para Guatemala de Dutch Clean Teach.

Además, la empresa considera expandirse al resto de Centroamérica desde su hub guatemalteco. "Estamos aquí para invertir y facilitar la innovación, ofreciendo tratamiento de aguas residuales

como servicio, con base a contratos a largo plazo y sin necesidad de inversión de capital inicial. Creemos que Guatemala es un mercado que cuenta con un gran potencial y es por ello que hemos decidido invertir en el país para ofrecer una solución a una de las más importantes problemáticas en el mundo", agregó por su parte, Sander Pielkenrood, Director Ejecutivo de Dutch Clean Teach.

En su portal web, la empresa ofrece soluciones para el tratamiento de agua. (Foto: captura de pantalla)

Modelo de trabajo innovador

Además de ofrecer tecnología con plantas altamente eficientes y que operan con el mínimo requerimiento de área para su instalación, también asegura que incorporará otras innovaciones que beneficiaran a comunidades de los 340 municipios de Guatemala, tales como:

Las instalaciones son escalables y apoyan el desarrollo local.

Mejoran la conexión y empoderamiento comunitario.

Brindan solución para la reutilización de valiosos recursos hídricos.

La empresa explica que no se requiere inversión en la construcción de plantas de tratamiento: en vez de ello se paga una cuota mensual transparente, asimismo cuenta con diversos modelos de negocio de acorde a las necesidades de cada cliente.

Detalla que trabaja con contratistas y constructores locales para desarrollar las plantas de tratamiento de agua, estimulando así la economía local. El 80% de la inversión generada alrededor de los proyectos se queda en el país.

"La contaminación de ríos y lagos en Guatemala supone no solo una grave amenaza al medio ambiente, sino también significa que estas aguas superficiales no están en la posibilidad de convertirse en una fuente segura para obtención de agua potable. Es crucial entender la importancia de brinda una solución a esta problemática y trabajar hacia soluciones sostenibles en torno a este recurso", añadió Mooney.