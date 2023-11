¡Una tarjeta de 15 años! Encuentran pertenencias de familia Palacios Morales

-

Encuentran algunas pertenencias de la familia Palacios Morales, tras cumplirse una semana de la tragedia en Las Calaveras.

Este miércoles 29 de noviembres se cumplió una semana de la tragedia en el asentamiento Las Calaveras, colonia El Gallito, zona 3, y cuerpos de socorro de diferentes instituciones retomaron las labores de búsqueda de los cuerpos de la familia Palacios Morales, tras quedar soterrada por el colapso de su vivienda.

Las búsquedas fueron convocadas en el puente El Incienso, donde reportaron la localización de algunas pertenencias de los desaparecidos.

En una serie de fotografías a las que tuvo acceso Soy502 sobre las búsquedas de este miércoles, se pudo observar un llamativo objeto, el cual estaba dentro de un bolso.

Se trató de una invitación de fiesta de 15 años, la cual era de una de las hijas. Según se pudo leer en el mensaje, la invitación esta pertenecía a Jimena Monsterrat Palacios Morales, quien actualmente tenía 17 años. Sin embargo, aún guardaba la invitación de cuando fue su fiesta de 15.

"Hace Quince Años, Jehová, Dios y su Hijo Jesús, nos bendijo con nuestra hija: Jimena Montserrat. Y creemos que los momentos felices de la vida (...)", se logró leer en la invitación que estaba llena de lodo.

Cabe destacar que otros documentos también estaban en el interior del bolso negro.

Mira aquí la fotografía:

(Foto: cortesía)

(Foto: cortesía)

Así fueron los últimos momentos de la familia Palacios Morales

En entrevista exclusiva con Soy502, una prima de Edwin Geovanni Palacios Jacome, el padre que murió soterrado junto con su familia, narró cómo fueron los últimos y angustiantes momentos de sus parientes.

Según comentó la fuente, Edwin, sus hijas y su esposa vivían en la misma casa, y minutos previos al incidente, el cuñado de nombre Jesús Morales (quien también falleció), les fue a decir que desalojaran su casa, debido a que ya se estaba deslizando la tierra de los alrededores, sin embargo, cuando estos iban a salir corriendo para ponerse a salvo, la casa se desplomó y quedaron enterrados.

La familia no logró resguardarse y quedaron desaparecidos, mientras que en la casa de la par de la Edwin, vivía su suegra, así como Jesús y su esposa, ellas lograron salir a tiempo, sin embargo, la casa también quedó soterrada.

"Jesús Morales era hermano de Lilian, la esposa de Edwin, él salió de su casa a avisarle a su hermana, salieron corriendo pero cuando iban subiendo ocurrió todo. Jesús también murió en el intento de salvar a su hermana, cuñado y sobrinas. Ahora, la casa donde vivía Jesus estaba a la par de la de Edwin, y Jesús vivía con su mamá, su esposa y su bebé, ellos tres sí lograron salir a tiempo, pero su casa se desplomó, fue la segunda que cayó", señaló la fuente a Soy502.

Piden ayuda a los guatemaltecos

Por esta situación, están pidiendo ayuda económica a los guatemaltecos, debido a que no solamente perdieron a sus 6 familiares, sino que también todas sus pertenencias.

En el caso que desees ayudar realizando una transferencia bancaria o depósito, puedes hacerlo al número de cuenta de ahorro 09261359008 del Banco G&T Continental, a nombre de William Orlando Palacios Jacome, quien es hermano de Edwin Geovanni.

El dinero también servirá para cubrir los gastos fúnebres de la familia Palacios Morales, en el caso de que sus cuerpos sean encontrados, pues cabe recordar que las búsquedas han sido difíciles y sin resultados positivos.

La prima de Edwin comentó que no pierden la esperanza de encontrar los cuerpos, sin embargo, están conscientes que esa probabilidad sea nula. No obstante, agradeció a los vecinos, socorristas y personas que se han unido a la búsqueda de rescate.

"Ahora solamente esperamos en Dios poder encontrar los cuerpos, dependiendo de eso se irán realizando los gastos, no sabemos si los vamos a encontrar y si eso ocurre no sabemos en qué condiciones. Pero si es difícil cubrir el gasto de un cuerpo, no digamos de seis. Ahora para despedirlos no digamos, no estamos preparados para decirle adiós a un ser querido, menos a seis", puntualizó la prima de Edwin a Soy502.

Así fue identificada la familia

Un vecino del área confirmó a Soy502 que Geovanni Palacios Jacome y su familia fueron quienes quedaron soterrados, luego de que su vivienda se desplomara.

La fuente, quien también era una persona cercana a Geovanni, dijo que durante la tragedia en el hogar de este se encontraban sus tres hijas, esposa y cuñado.

El usuario también compartió una fotografía de la familia, cuyos cuerpos no fueron rescatados, luego de que el jueves 23 de noviembre suspendieron las búsquedas debido a que el área es insegura e inestable, situación que representa peligro para los socorristas y otras familias.

(Foto: Soy502)

Giovanni Jacome y su familia (3 hijas, esposa y cuñado) fueron las víctimas que quedaron soterradas esta madrugada de miércoles 22 de noviembre, en el asentamiento Las Calaveras.



Foto: @soy_502 pic.twitter.com/OR4HuxNOYX — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) November 22, 2023

¿Quién era Edwin Palacios?

Edwin Giovanni Palacios Jacome era el nombre del padre que quedó soterrado junto con sus hijas, esposa y cuñado, tras el deslizamiento de tierra que se registró la madrugada del miércoles 22 de noviembre, en el asentamiento Las Calaveras, El Gallito, zona 3 capitalina.

Edwin Palacios, de 46 años, era abogado y prestaba servicios en la Unidad del Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ), por lo que, tras conocerse la tragedia, la institución difundió una esquela en su honor.

Palacios también estaba pendiente de graduarse de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

Además, era padre y esposo; sus hijas fueron identificadas como:

Aranza Palacios, de 8 años, estudiante

Jimena Palacios, de 17 años, estudiante

Alejandra Palacios, de 20 años, estudiaba la carrera de Ciencias Jurídicas en la Usac



Mientras que su esposa, quien lo apoyaba económicamente con su empleo en una panadería, fue identificada como Lilian Morales, de 32 años. El cuñado de Palacios, quien vivía a la casa de la par también murió cuando intentó auxiliarlos, respondía al nombre de Jesús Morales, de 47 años.

La posible razón del derrumbe

En una conferencia de prensa ofrecida al mediodía del mismo día de la tragedia, el coordinador del Plan de Administración de Vulnerabilidad y Emergencias (AVE) de la Municipalidad de Guatemala informó sobre la hipótesis preliminar que pudo haber provocado el deslizamiento de tierra que dejó soterradas a familias y viviendas, durante la mañana de este miércoles 22 de noviembre.

Según las autoridades de AVE, esto pudo haber ocurrido por constantes eventos sísmicos registrados desde el domingo 19 de noviembre hasta esa misma madrugada de miércoles, a eso se le sumaron las lluvias que dejaron los pasados frentes fríos que ingresaron al país.

En el informe de las autoridades, se dio a conocer que toda esta combinación de eventos naturales pudo haber dejado vulnerable la tierra de ese terreno, mismo que es propiedad del Estado de Guatemala.

La Municipalidad resaltó que desde años antes han realizado estudios en el lugar y mencionaron que se les informó a las familias que dicha área era de riesgo.