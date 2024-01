Los últimos momentos de reina de belleza que falleció por enfermedad neurológica

-

La madre de reina de belleza guatemalteca difundió un emotivo mensaje de despedida a su hija, en donde reveló cómo fueron sus últimos momentos.

EN CONTEXTO: Reina de belleza guatemalteca fallece por enfermedad neurológica

La muerte de Luisa Daniela Vásquez, Reina de los Juegos Florales de Cuyotenango, tiene consternada a toda una comunidad en Suchitepéquez pero también a nivel nacional.

La joven de solo 20 años fue diagnosticada con un extraño padecimiento neurológico similar al Guillain-Barre, mismo que tiene en alerta a autoridades de salud del país por el incremento de casos en los últimos días.

Recientemente, la madre de Vásquez utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida. En este, también compartió cómo fueron los últimos momentos de su hija.

"Te pelié con toda mi alma, le dije a Dios que no se hiciera mi voluntad y la voluntad de Dios a sido dura, una que no esperaba (...) El domingo 28/01 no me podías responder pero me escuchaste perfectamente, te dije lo mucho que te ama tu familia, lo mucho que te amo yo", se lee.

Daniela tenía 20 años y era muy querida en su comunidad. (Foto: redes sociales)

LEE TAMBIÉN: El principal síntoma del extraño padecimiento neurológico detectado en Guatemala

La madre agradeció a su amada hija por el tiempo que estuvieron juntas, le prometió seguir adelante por sus hermanos y para cumplir lo que un día prometieron hacer juntas.

"Escuchaste esos audios que hicieron que te movieras, que alegraron tu corazón al escuchar la voz de muchos que te quieren (...) 20 años te prestó como mi hija, 20 años que vivimos demasiadas cosas (...) por amor a vos seguiré luchando por tus hermanos y vamos a lograr lo que un día dijimos que haríamos, te amooooo", puntualizó.

Pedían oraciones

Desde diciembre de 2023, la familia de Luisa Daniela inició una campaña en redes sociales para pedir oraciones para la reina de belleza. Esto, tras haber "adquirido una bacteria por la que le diagnostican el síndrome de Guillain-Barré".

Cabe destacar que este padecimiento tiene en alerta a autoridades de salud del país. Para el 25 de enero se tenían notificados 39 casos de la enfermedad aguda en 3 departamentos: Suchitepéquez (35), Retalhuleu (3) y Huehuetenango (1). Pero los casos han ido en aumento.

El Ministerio de Salud aún está por confirmar si ya existe un segundo caso mortal.

Foto: captura de pantalla