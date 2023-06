Detienen al entrenador del PSG junto a su hijo

-

Jean-Christophe Galtier, y su hijo, fueron detenidos por sospechas de racismo en Francia.

OTRAS NOTICIAS: Mbappé lamenta la salida de Messi y Macron presionará en el PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, y su hijo, fueron detenidos este viernes por sospechas de discriminación tras acusaciones de racismo cuando era técnico del Niza.

El entrenador y su hijo, John Valovic-Galtier, se encuentran en custodia policial en Niza, en el sureste de Francia, precisó el fiscal Xavier Bonhomme.

A mediados de abril, la justicia francesa abrió una investigación por sospechas de discriminación racial y religiosa cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza.

El caso estalló cuando el medio francés RMC Sports revelaron la existencia de un correo electrónico, dirigido al ex-dirigente del Niza, Julien Fournier.

"Me dijo que no podían haber tantos negros y musulmanes dentro del equipo" y "me comunicó que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes", confesó Fournier.

Galtier, que lo niega, denunció a su vez por difamación a Fournier, tras haber recibido amenazas de muerte en internet.

"Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido; me golpea en lo más profundo de mi humanidad", dijo el entrenador en conferencia de prensa en abril tras estallar el caso.

Galtier recibió el apoyo del PSG

"El club apoya a Christophe Galtier y desea que la verdad sea establecida por la justicia", señaló el jefe de prensa del club antes de que el técnico tomara la palabra.

Pese a conquistar el título de campeón de Francia, Galtier fue informado a inicios de junio de que no iba a tener su segundo año de contrato, el que le une al club hasta el 30 de junio de 2024.