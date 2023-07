El "error histórico" detectado en la película de Oppenheimer

-

La cinta ha sido un éxito en taquilla, pero un curioso error captado por un fan ha captado la atención de sus espectadores.

Ni una semana ha pasado desde el estreno oficial de Oppenheimer, la cinta dirigida por Christopher Nolan que ya es todo un éxito en críticas y taquilla.

La actuación de Cillian Murphy como físico no ha pasado desapercibida, haciéndolo acreedor de halagos por parte de cientos de fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, en las últimas horas un espectador de la película reveló un curioso detalle del que se percató en una escena y que ya es bautizado como un "error histórico".

El usuario en Twitter, Andy Craig subió el fotograma exacto del error que notó mientras observaba la película.

En ella aparece el físico dando un discurso frente a una amplia audiencia por el éxito de la bomba, ondeando orgullosos la bandera de Estados Unidos.

¿Y el error?

Sin embargo, las banderas que portan tienen 50 estrellas, lo cual no tiene sentido ya que la bandera de la Unión Americana tuvo esa cantidad desde 1960.

Al momento en que Robert Oppenheimer finalizó la bomba, el mundo estaba al final de la segunda guerra mundial en 1945, cuando tenía solo 48 estrellas.

Las reacciones de internautas no se hicieron esperar. Muchos comentaron con humor, mientras que otros justificaron el detalle diciendo que era un "recuerdo" del protagonista y en su mente ya estaban todas las estrellas.

It was good and all, but I’ll be that guy and complain they used 50-star flags in a scene set in 1945. pic.twitter.com/nvcwpGFkzh — Andy Craig (@AndrewRCraig) July 21, 2023