El error en una escena de "House Of The Dragon" que se hizo viral

El error en "House Of The Dragon" que internautas no pasaron por alto (video)

Ya son tres los episodios que HBO Max ha estrenado de la precuela de "Game of Thrones", y los fanáticos no dejan de comentar cada escena en redes sociales.

El recién estrenado capítulo no fue la excepción; sin embargo, no todos los comentarios resaltan lo bueno de la serie, y así sucedió esta vez, al detectar un error de post-producción en una de las escenas.

¿De qué se trató?

Los internautas compartieron un pequeño error relacionado con el CGI (imagen generada por computadora, por sus siglas en inglés).

En la serie, la salud del actual rey de Poniente se ve desmejorada. Tras cortarse con el trono de hierro e infectársele la herida, el rey Viserys Targaryen pierde algunos dedos de la mano.

Sin embargo, en la escena que se hizo viral se observa cómo se han olvidado de editar un elemento (los dedos) que habían sido cubierto con croma verde para que posteriormente, desapareciera de la imagen.

"Buenísimo el capítulo de hoy, pero les faltó un croma en los dedos de Viserys jajaja", escribió una usuaria en Twitter.

Buenísimo el capítulo de hoy, pero les faltó un chroma en los dedos de Viserys jajaja #HouseoftheDragon pic.twitter.com/PAhaqApiQf — Karlyn Briceño (@tuttovanille) September 5, 2022

Not the green screen glove on Viserys’s missing fingers ‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Capps (@SarahBKnowsBest) September 5, 2022

Usuarios aprovecharon para recordar un fallo en "Game Of Thrones", donde en una de las escenas apareció un vaso de café de Starbucks, pese a que Daenerys había pedido un té.

En esa ocasión, la compañía de café se pronunció con humor. Por lo que ahora, internautas están en la espera de ver qué dicen los productores de la serie.