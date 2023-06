El video de la detención de Messi en el aeropuerto de China

-

El astro argentino, Lionel Messi, fue abordado por policías por problemas de migración en China.

El '10' de Argentina llegó en su avión privado al país asiático, pero tuvo un inconveniente de papeles por lo que estuvo retenido en el aeropuerto de Beijing.

El argentino no tenía la visa necesaria y no podía entrar al país, lo que provocó que la policía lo retuviera varias horas en el aeropuerto.

A través de redes sociales, se difundió un video donde aparece Messi siendo interrogado por autoridades de China debido a problemas con su visa.

El capitán y campeón del mundo fue demorado en el aeropuerto por problemas con su pasaporte. Luego de una larga espera, Messi y Rodrigo De Paul, que no se separó ni un segundo de su lado, pudieron unirse al resto.

Messi fue detenido por autoridades migratorias luego de no haber tramitado una visa especial para entrar al país, y pasó momentos de preocupación en su llegada a China.

Además, el delantero se llevó su pasaporte español y no el argentino, por lo que saltaron aún más las alarmas en el cuerpo policiaco chino.

De acuerdo con fuentes, Messi se confundió ya que los ciudadanos de España pueden entrar a Taiwán sin problema alguno, por lo que él creyó que ese lugar formaba parte de China.

#EnImágenes Messi llegó en su avión privado a China y fue detenido al aterrizar, porque no tenía visa para ingresar a ese país.



Messi no contaba con el documento, creyendo que no lo necesitaba.

Finalmente Lionel Messi, pudo ingresar a China con una visa especial y se unió a la concentración de la Selección Argentina, que el jueves enfrentará a Australia.

Luego, la 'albiceleste' viajará a la ciudad de Yakarta para medirse con Indonesia el lunes 19.