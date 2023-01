Escena de "El Gato con botas" muestra cómo se siente un ataque de pánico (video)

Una escena en la película "El Gato con Botas" se ha viralizado en las últimas horas por visibilizar cómo se desarrolla un ataque de pánico.

"Gato con botas: el último deseo" es el nombre de una de las cintas más sonadas en esta temporada de premios internacionales.

La película de DreamWorks es una secuela de un spin-off de "Shrek", cuyo protagonista es el famoso felino mientras intenta recuperar ocho de las nueve vidas que ha vivido.

Sin embargo, en una parte de la historia "Gato" pierde las esperanzas y el pánico y miedo se apoderan de él amenazando con consumirlo.

(Foto: CNN)

El personaje se desploma contra un árbol en el bosque, mientras resopla repetidas veces.

A su lado, se encuentra su amigo perro de terapia "Perrito", quien nota que Gato está angustiado mientras este lo acaricia tranquilamente hasta recuperarse.

Esta escena ha resonado entre internautas, al punto de hacerse viral en redes sociales. La razón es por la forma en que proyectan cómo se siente tener un ataque de pánico y el alivio que llega al superarlo.

De acuerdo con Joel Crawford, director de la cinta, "ese era uno de nuestros grandes objetivos: llevar a nuestra audiencia a un viaje que exprese toda la gama de emociones de la vida".

"El Gato con botas" cuenta una historia de responsabilidad y superación, además de abordar otros temas como la muerte y la confianza sin dejar de lado el humor. Esto la hace ideal para grandes y chicos.