La esperada función de WhatsApp para los mensajes eliminados

WhatsApp tiene buenas noticias para los usuarios tras la implementación de una opción que muchos deseaban desde hace tiempo.

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, WhatsApp continúa sorprendiendo a sus usuarios con una serie de actualizaciones constantes en la plataforma.

Esta vez, se trata de una opción que permite revertir la eliminación de mensajes tras haber seleccionado "eliminar solo para mí" por error, o bien en cualquier circunstancia en que se haya borrado un texto accidentalmente.

Antes, solo aparecía el aviso de haberse eliminado un mensaje. Pero ahora, en la parte inferior del chat aparece el botón "deshacer", que al presionarlo restaurará el mensaje.

Cabe destacar que esto solo podrá hacerse en los primeros cinco segundos después de haber borrado el mensaje. Hasta el momento, la opción está disponible solo para algunos dispositivos, pero se espera que sea implementado en todos.