Esposa de Dani Alves rompe el silencio y habla sobre la polémica del jugador

La esposa de Dani Alves se pronunció ante la situación que ella experimenta por la acusación de agresión sexual del futbolista.

Dani Aves, jugador brasileño, enfrenta una acusación por agresión sexual y permanece en prisión preventiva. Su esposa, la modelo Joana Saenz, había permanecido en silencio ante lo ocurrido.

Sin embargo, el asedio de algunos medios de comunicación a su vivienda la ha motivado para enviar un mensaje en sus redes sociales.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están por a fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias", se lee en el texto que divulgó el sábado en sus redes sociales.

Alves se encuentra privado de libertad sin derecho a fianza. Su situación se ha complicado desde que brindó tres versiones distintas que los desmienten las pruebas recabadas en videos de vigilancia, pruebas forenses realizadas a la víctima y testimonios de testigos.

El brasileño es acusado de abusar sexualmente a una joven de 23 años que, según el testimonio de ella, Alves la obligo a ingresar a un baño de una discoteca y le exigió que le practicara una felación. El incidente data del 30 de diciembre y tuvo lugar en Barcelona, ciudad donde está tras las rejas desde el sábado.

* Con información de La Marca