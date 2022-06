Esposa de Javier Gramajo señala corrupción en Municipalidad de Villa Nueva

La aún esposa del alcalde de Villa Nueva, Marcela Sandoval de Gramajo, realizó señalamientos de corrupción en la comuna que dirige Javier Gramajo.

EN CONTEXTO: Alcalde de Villa Nueva se está divorciando y tiene medidas de seguridad

En un entrevista con el medio local El Embajador Villanovano, la aún esposa de Javier Gramajo, alcalde de Villa Nueva, Marcela Sandoval de Gramajo señaló que existe corrupción dentro de esa comuna, sin brindar más detalles sobre el tema.

"Prácticamente anuló los proyectos que yo tenía para la niñez, se aprovechó de todos los trabajos que yo había hecho. Hay muchísima corrupción adentro también (Municipalidad de Villa Nueva) y sobre todo hay mucha gente que te mete el cuchillo por la espalda y también te lo mete en el ojo", aseguró Sandoval de Gramajo.

Al ser consultado el Director Interino de Comunicación de la comuna de Villa Nueva, Byron Morataya, indicó que el alcalde se encuentra enfocado en el hundimiento que se produjo en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico y evitó referirse respecto a los señalamientos.

Divorcio y medidas de seguridad

En la entrevista, Sandoval de Gramajo se refirió a que el alcalde no le ha dado el divorcio y le pide que sea justo con ella, debido a que trabajó con él como estratega durante la campaña para que llegara a la alcaldía de Villa Nueva.

"Yo estoy pidiendo mi divorcio, él no me lo da no se por qué. Ya me cansé de estar oculta, ya me cansé de que no existe una voluntad de parte de él (...) yo no estoy hablando mal de él, yo lo que estoy diciendo es como me he sentido como mujer y como esposa que sigo siendo", afirmó la aún esposa del alcalde.

En relación a este tema, el Director Interino de Comunicación aseguró que el alcalde de Villa Nueva mantiene la misma postura que en enero de 2022, cuando publicó un comunicado en el que anunció su proceso de divorcio.

En aquel momento también se dio a conocer que Gramajo tenía medidas de seguridad solicitadas para que no se acercara a Sandoval.

"Me notificaron las medidas de seguridad solicitadas por Marcela, haciendo uso de presunciones infundadas y totalmente falsas", indicó el alcalde en enero pasado.

Estas fueron las declaraciones de la esposa de Gramajo: