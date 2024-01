La carta de declinación a Ministra de Energía y Minas de Anayté Guardado

-

Anayté Guardado declinó a su nombramiento como Ministra de Energía y Minas y denunció una "campaña de desprestigio" en su contra.

Tras conocerse la declinación de Anayté Guardado al cargo como Ministra de Energía y Minas, reveló la carta que entregó al binomio electo, en el que expone que "ha sido víctima de una campaña de desprestigio".

"Desde el anuncio del Gabinete he sido víctima de una campaña de desprestigio en la cual se ha utilizado la red social X para publicar videos sobre entrevistas brindadas a medios de comunicación en mi calidad como representante de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), los cuales sucedieron hace más de 6 años, cada una de mis declaraciones fueron respaldadas con estudios y documentos", señaló en su carta.

Agregó que "su objetivo principal" era "representar al país y no a un sector específico", pues no está agremiada a ninguna organización en particular".

"Soy profesional de carrera, con un Post Grado en Derechos Humanos que se ha desempeñado en altos puestos ejecutivos a nivel privado", subrayó.

Y, a pesar de que indicó que estaba dispuesta en trabajar en el sector público "por el desarrollo nacional", tomó la decisión de declinar a su nombramiento.