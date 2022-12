¿Guatemala requiere visa Schengen para viajar a Europa?

¿Está Guatemala en la lista de países que requieren visa Schengen para ingresar a Europa?

La visa Schengen, es un requisito para ingresar a 22 países de la Unión Europea y cuatro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El visado en cuestión otorga permiso de entrada a los países del espacio Schengen, de corta duración o temporal, para visitas de máximo 90 días (tres meses) en un periodo de 180 días (seis meses).

Guatemala no está en la lista de países que necesitan tener el visado, sin embargo, los ciudadanos guatemaltecos sí tienen un límite de tiempo permitido para permanecer en el espacio Schengen conformado por 26 países de Europa. También hay restricciones, ya que no es permitido permanecer como residente, ni trabajar o estudiar.

Los guatemaltecos no necesitan la visa, pero su permanencia no excederá los 90 días/tres meses cada medio año, sin necesidad de dar motivos del viaje. Además, los guatemaltecos pueden visitar los países del Espacio Schengen en calidad de turista ya que no se aplica a trabajar o estudiar, se aclara en el portal del visado Schengen.

¿Qué es el espacio Schengen?



Está formado por: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza

Se trata de un área de Europa que funciona como un solo país gracias a su política común de visados. Microestados europeos como Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano no son parte de dicho espacio, pero al no tener aeropuertos propios, solo se puede acceder ingresar a través de terceros países, los incluidos en el espacio Schengen.