¡Se queda sin corona! Destituyen a Miss Bolivia 2022 tras polémico video

Vergonzosa situación ha tenido que vivir Miss Bolivia 2022 luego que se le retirara la corona por una imprudencia evidenciada en un video.

El pasado jueves 1 de diciembre se anunció la destitución de María Fernanda Pavisic como Mis Bolivia 20022. La corona le fue retirara luego que propinara comentarios ofensivos en contra de otras concursantes.

Pavisic queda fuera del certamen Mis Universo 2023. En noviembre circularon en las redes sociales videos donde aparece la exreina realizando comentarios burlescos hacia la concursante de Argentina.

El hecho tuvo impacto hasta en las esferas políticas, ya que el gobernador de Potosí, Aldo Effen reaccionó con disgusto ante las expresiones discriminatorias contra las concursantes.

Pavisic se refirió a Miss Argentina como "Miss Potosí" lo que generó que el video se viralizara de forma negativa. Al parecer, también se refirió a otras concursantes como "transexuales".

La exrepresentante de Bolivia emitió un comunicado en sus redes externando su rechazo por su destitución.

Esta es la respuesta de Pavisic tras lo ocurrido:

"La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie", comenzó diciendo.

"Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Creo, además, que se está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. Un título de belleza es efímero y la vida es más que una corona. Estos malos momentos dejan buenas lecciones que me ayudarán a crecer como persona y cumplir todas las metas que tengo", afirmó.

La boliviana concluyó diciendo: "Aprovecho para agradecer a todas las personas y organizaciones que me expresaron su respaldo en este momento tan difícil".

