¡Estado delicado! Hospitalizan de emergencia a Talina Fernández

"La dama del buen decir" fue hospitalizada de emergencia, de acuerdo con su hijo Coco Levy.

Este miércoles 28 de junio trascendió que la actriz y presentadora, Talina Fernández, tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Así lo confirmó su hijo, Jorge Coco Levy en el programa "La mesa caliente" donde se dijo que la conductora habría iniciado terapia intensiva en un hospital de México por su delicado estado de salud.

Sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre la razón por la que Fernández fue trasladada de urgencia pero fanáticos no han dudado en dejar mensajes de apoyo a la mexicana de 78 años.

Cabe destacar que Fernández lleva varios días con algunas complicaciones de salud de acuerdo con medios internacionales.

Hace solo unas semanas, detalló que no se estaba sintiendo muy bien aunque ya era atendida por varios médicos.

""He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... estoy como aguada", dijo en una entrevista reciente.