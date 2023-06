El jugador del Manchester City que se ha hecho viral tras días de celebración

-

El jugador inglés, Jack Grealish, fue uno de los protagonistas de la celebración por la primera Champions del Manchester City

La fiesta por la primera Champions League del Manchester City continuó hasta la madrugada del lunes, y fue Jack Grealish el más activo en las redes sociales.

El mediocampista no se cansa de celebrar el último título conseguido y sigue celebrando desde el sábado el gran acontecimiento y está dejando momentos irrepetibles.

En el camerino el futbolista inglés recibió a todos sus compañeros entre cervezas y champagne.

Además, Grealish se encargó de desquitar la fiesta y el alcohol al máximo a lo largo de la noche del sábado y madrugada del domingo.

I bloody love Jack Grealish. 4am, still in full kit, skins and all. Living his absolute best life.

Treble winners #mancity #treblewinners pic.twitter.com/3e6gN1wP76 — Ella (@ellbop) June 11, 2023

Otras imágenes durante las celebraciones lo exhiben montado en un sillón haciendo algunos pasos de baile, al tiempo que Erling Haaland aparece luciendo un chaleco de elementos de seguridad.

Jack Grealish en estos momentos tiene más alcohol que sangre en las venas y Haaland con un chaleco de stafff en el evento. pic.twitter.com/Wg5VDhHbIw — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 11, 2023

En su llegada a Inglaterra así se mostró Jack Grealish previo al desfile del Manchester City, detonado, sin poder caminar correctamente.

Jack Grealish ya no puede ni con su alma.. pic.twitter.com/Y9jz6KqlFC — AnaDeportes (@Ana_deportes) June 11, 2023

La ocasión es especial, puesto que el City ganó la Champions League por primera vez en su historia, así que los festejos están permitidos hasta que el equipo de Pep retorne a la actividad competitiva.