Estados Unidos anuncia ejercicios aéreos militares en Guyana

-

EE.UU. anuncia ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de la tensión que se vive con Venezuela.

EN CONTEXTO: Maduro ordena explotar recursos de zona en disputa con Guyana

Estados Unidos realizará ejercicios aéreos militares en Guyana en medio de las tensiones entre Georgetown y Caracas por un diferendo territorial y tras la desaparición de un helicóptero guyanés en la frontera con Venezuela, anunció este jueves la embajada estadounidense.

"En colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre", indicó un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Guyana.

"Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer cooperación regional", apuntó el texto.

Foto: AFP

El anuncio de Estados Unidos se produce cuatro días después de un referendo celebrado en Venezuela por el territorio Esequibo, que escaló aún más las tensiones entre ambos países que se disputan hace más de un siglo esta zona rica en petróleo y administrada por Georgetown.

Estados Unidos indicó además que continuará su "colaboración" con las fuerzas armadas de Guyana "en las áreas de preparación para desastres, seguridad aérea y marítima y lucha contra las organizaciones criminales transnacionales".

In collaboration with the @GDFGuyana, @Southcom will conduct flight operations within Guyana on December 7. Read more: https://t.co/dDxWDTbtoq pic.twitter.com/n6slaTKiQ5 — U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) December 7, 2023

El miércoles, el gobierno de Venezuela acusó al presidente de Guyana, Irfaan Ali, de dar "luz verde" a bases militares de Estados Unidos en el Esequibo.

"De manera irresponsable ha dado luz verde a la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el territorio de la Guayana Esequiba, sobre el cual Guyana mantiene una ocupación de facto", indicó en referencia a Ali un comunicado divulgado por la Cancillería.

Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777 cuando era colonia de España, y apela al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.

Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción es desconocida por el gobierno de Venezuela.