Estadounidense capturado en discoteca denuncia agresión de los policías

Más de 200 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, fueron capturados en una discoteca de la zona 09.



EN CONTEXTO: Capturados en una discoteca celebraban un cumpleaños

Daniel es un ciudadano estadounidense que se encontraba en Guatemala por vacaciones y aprovechó el fin de semana para asistir a una discoteca con unos amigos, sin saber que terminaría capturado.

El norteamericano contó a Soy502 que el sábado por la noche sufrió agresión por parte de agentes de la Policía Nacional Civil que participaban en el operativo. Daniel no habla español por lo que no entendió ni le explicaron por qué había sido capturado.

En un video compartido por Zoho, se observa como Daniel es retirado de la discoteca a empujones y jalones, incluso cae al suelo.

"Yo necesitaba que me explicaran, que me dijeran qué estaba pasando", dijo Daniel quien no recibió respuesta de los agentes. Finalmente fue auxiliado por personal de la Embajada de Estados Unidos acreditada en Guatemala.

De esta manera la PNC capturó a varias personas en una discoteca. Entre los detenidos está un estadounidense. pic.twitter.com/Eg4k4TBNp4 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 24, 2022

Sufrió lesiones

Durante la captura, Daniel sufrió golpes, unos en el abdomen, pero principalmente en las muñecas y manos. Fotografías muestran como quedaron algunas heridas, una mano hinchada y laceraciones en las muñecas.

El estadounidense requirió atención médica y ya está en tratamiento para recuperarse de las lesiones. "No había tenido una experiencia así en mi vida, no tengo sensibilidad en mi mano", explicó a Soy502.

Una de las manos de Daniel se encuentra inflamada por un golpe recibido. (Foto: Cortesía)

Así quedó una de las muñecas del estadounidense. (Foto: Cortesía)

Daniel asegura que ama y le encanta Guatemala por su gente y porque es un país hermoso. "Amo a cada una de sus personas, comida y cultura, pero la policía hace lo que quiere", comentó.

Capturas masivas

La madrugada del 22 de octubre, a las 2:47 horas, un operativo de la Policía Nacional Civil se desplegó en dos discotecas por incumplir la Ley Seca, que establece la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas a partir de la 1:00 de la mañana.

La Policía Nacional Civil informó que fueron 250 capturados en las discotecas Zoho y Tabú VIP, a quienes se les trasladó hacia la Torre de Tribunales como consecuencia de desobedecer la ley.

En el parqueo de una de las discotecas también se encontraron indicios de cocaína, pero sin establecer si alguno de los detenidos portaba la droga.