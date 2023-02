El estadounidense que carga una cruz por las calles de Retalhuleu (video)

El hombre ha sorprendido por su penitencia con la que ha recorrido varias naciones.

Los vecinos de Retalhuleu han quedado sorprendidos con la presencia de un hombre de que recorre las calles de esa localidad cargando una cruz.

En las imágenes captadas se puede apreciar a Edward Stagl de 71 años, quien ha viajado por varios países realizando esta penitencia y ahora estará en Guatemala por al menos tres meses.

"Jesús me habló en un sueño, me mostró que debía pasar por Guatemala y cargar mi cruz por las calles.Yo comencé a cargar la cruz en 1990, llevo 33 años haciendo esto. Jesús me mandó bajar por la costa oeste de México, ahora estoy en Guatemala, Honduras y hacia abajo", explica Stalg al portal de Noti Reu.

El penitente aseveró que estará unos tres meses más por el país difundiendo el mensaje de paz que necesitan muchas personas para encontrar el camino hacia Dios.