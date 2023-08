Estadounidense presume a su "Ken" guatemalteco

-

La estadounidense Carla de la página de Tik Tok "Güera and Chapín", presumió a su "Ken" guatemalteco en redes sociales, como un homenaje a la película "Barbie" que ha causado furor.

La famosa pareja guatemalteco-estadounidense que causó sensación en redes por su relación intercultural, se sumó a la ola de la cinta de la famosa muñeca.

Carla subió un video de su prometido Byron y lo describió como si fuese un personaje del film. "¿Qué nombre tendría Ken si fuese hispano?", escribió la estadounidense en el post.

"El trabajo de mi Ken es construir, incluye accesorios como un martillo y planos, es muy bueno en la construcción y trabaja seis días a la semana. Mi Ken trata a su Barbie como una reina", escribió sobre el video donde el guatemalteco aparece concentrado en sus labores.

Byron aparece usando maquinaria pesada, diseñando y midiendo, mientras Carla luce orgullosa, de fondo se escucha la canción "I'm just Ken", que forma parte del soundtrack de "Barbie".

¿Quienes son Güera and Chapín?

A través de Tik Tok ambos comparten sus viajes, su diario vivir y sus singulares diferencias al venir de culturas distintas, viviendo en Estados Unidos, al final su amor siempre gana. La pareja se comprometió durante una visita a Guatemala.

"Nos conocimos en el día de San Valentín, mi mejor amigo me dijo: 'vamos a salir, hagamos algo', pero él nunca me dijo que iban a invitar a alguien, que la novia de él iba a invitar a su mejor amiga, cuando iba de camino me dice: 'mi novia va a traer a su mejor amiga, venite' y pensé, bueno, por qué no, pero no me dijo que era rubia, cuando llegamos a comer, me la presentó: 'ella es la amiga de mi novia' y yo dije: 'ajá', porque no hablaba nada de inglés, entonces no sabía cómo hablarle a ella, ahora hablo un poquito... así nos conocimos, mi amigo me invitó, por medio de ellos nos conocimos y ahora aquí estamos haciendo tiktoks, el resto es historia", contó Byron acerca de su relación.

El guatemalteco reside en Ohio con su familia desde hace más de una década, sus padres tramitaron sus papeles y decidieron mandar a traer a todos sus hijos estableciéndose en ese estado.

"Vine hace 11 años, mi mamá vino primero con mi papá y tramitaron nuestro caso, cuando ya eran legales nos pidieron, llegamos aquí con permiso de trabajo y luego logramos sacar nuestra residencia", contó el guatemalteco ante las dudas de que él estaba con Carla por papeles, confirmando que tiene su residencia muchísimo antes de conocerse.

#kentrend #imjustkenough #guatemala #hispanic #latino #guera #barbie #barbiemovie #fyp #mixedcouple #couplegoals ♬ I’m Just Ken - Ryan Gosling @gueraandchapin I love my Ken. #imjustken

#guera #chapin #comprometidos #gringa #pareja #mixedcouple #parati #suenoemericano #guatemala #parejasgoals #couple #love # ♬ original sound - Güera & Chapin @gueraandchapin Mi amor! #onthisday