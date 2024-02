"No se trata de victorias y derrotas", dice Arévalo tras reunión con Consuelo Porras

-

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció respecto a la reunión entre el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez y la Fiscal General Consuelo Porras.

Muy cordial y hasta con sonrisas, así se llevó a cabo la reunión entre la Fiscal General Consuelo Porras y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, hecho que causó críticas y dudas, ya que el mismo presidente Bernardo Arévalo prometió pedirle su renuncia al asumir el cargo.

Al ser cuestionado al respecto, el Presidente justificó: "Lo que hubo fue una reunión interinstitucional de entidades responsables en la seguridad del país".

A decir de Arévalo, "el pueblo está cansado del crimen y exige trabajo y respuestas", por lo que "los temas que estén alrededor de la conducta inapropiada e inaceptable de Consuelo Porras, son aparte y como Estado estamos obligados a responder a las necesidades de la población".

Tras la reunión entre Jiménez y Porras, hubo quienes hasta cuestionaron el apoyo del Gobierno la lucha de los pueblos indígenas quienes resistieron durante más de 100 días frente a la sede central del MP, en el barrio Gerona, zona 1.

"No se trata de victorias o derrotas, se trata de asegurar que le respondamos a la población... Nuestra posición sobre la situación de la Fiscal General ya es pública y seguimos estudiando las acciones que tenemos en frente, a partir del hecho que no aceptamos y consideramos infundadas y mal intencionadas las razones que cita para no asistir o retirarse de las citas", respondió el mandatario.